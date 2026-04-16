В Подмосковье с начала года к магистральному газу подключили более 5 тысяч домов
Свыше пяти тысяч частных домовладений Московской области подключили к централизованному газоснабжению с начала текущего года. Более 3 700 из них газифицировали по президентской программе — с бесплатным подведением трубы к границе участка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Больше всего домовладений в рамках президентской программы газифицировали в округах Истра, Раменский и Домодедово.
«Московская область является регионом-лидером по реализации президентской программы «Социальная газификация». До конца текущего года по этой программе магистральное газоснабжение получат 32 тысячи жителей региона», — рассказал глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.В настоящее время газопроводы строят более чем 80 населенных пунктах Московской области. Работы проводят сотрудники компании «Мособлгаз».