В Подмосковье с начала года к магистральному газу подключили более 5 тысяч домов

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше пяти тысяч частных домовладений Московской области подключили к централизованному газоснабжению с начала текущего года. Более 3 700 из них газифицировали по президентской программе — с бесплатным подведением трубы к границе участка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.





Больше всего домовладений в рамках президентской программы газифицировали в округах Истра, Раменский и Домодедово.





«Московская область является регионом-лидером по реализации президентской программы «Социальная газификация». До конца текущего года по этой программе магистральное газоснабжение получат 32 тысячи жителей региона», — рассказал глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.