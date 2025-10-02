В деревне Жуковка снесли аварийный жилой дом 1956 года постройки
Аварийный жилой дом снесли на улице Армейской в деревне Жуковка Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Одноэтажное жилое здание 1956 года постройки площадью 160 квадратных метров утратило пригодность, и его признали аварийным. Восемь квартир расселили по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Затем строение включили в перечень для ликвидации. Его демонтировали, а территорию расчистили от строительного мусора.
Порядок использования освободившейся земли администрация пока не определила.
По информации ведомства, всего на территории округа выявили 618 объектов незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 355, то есть 57% от общего количества.
