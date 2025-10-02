В деревне Жуковка снесли аварийный жилой дом 1956 года постройки

02 октября 2025, 15:36

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийный жилой дом снесли на улице Армейской в деревне Жуковка Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.