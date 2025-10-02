Достижения.рф

В деревне Жуковка снесли аварийный жилой дом 1956 года постройки

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Аварийный жилой дом снесли на улице Армейской в деревне Жуковка Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.



Одноэтажное жилое здание 1956 года постройки площадью 160 квадратных метров утратило пригодность, и его признали аварийным. Восемь квартир расселили по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Затем строение включили в перечень для ликвидации. Его демонтировали, а территорию расчистили от строительного мусора.

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Порядок использования освободившейся земли администрация пока не определила.

По информации ведомства, всего на территории округа выявили 618 объектов незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 355, то есть 57% от общего количества.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0