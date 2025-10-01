В Ликино-Дулёве снесли аварийный жилой дом 1958 года постройки
На улице 30 лет ВЛКСМ в городе Ликино-Дулёво снесли аварийный многоквартирный дом №11. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Площадь двухэтажного жилого здания, построенного в 1958 году, составляла 305 квадратных метров. Из-за физического и морального износа его признали аварийным и непригодным для проживания.
В конце прошлого года в рамках государственной региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» жильцов расселили. Жители восьми квартир переехали в новый дом на улице Октябрьской. После этого здание включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.
Сейчас аварийное строение полностью демонтировали, территорию расчистили от строительного мусора. Порядок использования освободившегося земельного участка пока не определили.
По данным пресс-службы, всего в Орехово-Зуевском городском округе выявили 374 объекта незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 294 объекта, то есть 79% от общего количества.
