В Ликино-Дулёве снесли аварийный жилой дом 1958 года постройки

01 октября 2025, 12:51

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

На улице 30 лет ВЛКСМ в городе Ликино-Дулёво снесли аварийный многоквартирный дом №11. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.