Из аварийных и ветхих домов в Щёлкове расселили более 800 человек

05 августа 2026, 15:11

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

807 человек переселили из аварийного и ветхого жилья в округе Щёлково в период с 2021 по 2025 годы. Эта работа продолжается. О её ходе губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба правительства региона.





Из аварийных домов за пять лет расселили 602 человек. Из ветхого жилья в новые квартиры благодаря инвестиционным контрактам и договорам о комплексном развитии территории переехали ещё 205 человек.





«До конца текущего года завершат строительство по госпрограмме дома на Заречной улице. Там поселятся более тысячи человек из аварийных домов микрорайона Дальний Воронок. Кроме того, большим спросом пользуется расселение с помощью жилищных сертификатов», — рассказал Булгаков.