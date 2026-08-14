В ЖК «1-й Южный» в Видном досрочно сдали в эксплуатацию детсад на 330 мест

14 августа 2026, 09:51

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад «Лучик» на 330 мест, построенный в составе жилого комплекса «1-й Южный» в городе Видное Ленинского округа, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Объект сдали с опережением графика на полгода. Он откроется уже этой осенью.





«Площадь здания составляет 4 600 квадратных метров. Внутри размещаются помещения для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, кружковые и пищеблок», — говорится в сообщении.