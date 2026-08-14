В Подмосковье подали более 600 онлайн-заявок на согласование дорожного движения

14 августа 2026, 10:16

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Онлайн-услугой по согласованию проектов организации движения на автодорогах, размещённой на госпортале Московской области, воспользовались свыше 600 раз с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.





В функционал услуги входит также предпроверка проекта. Чтобы использовать эту опцию, нужно выбрать вариант ««Предварительная проверка на типовые ошибки при подаче заявления».





«Заявитель должен заполнить электронную форму, подтвердить кадастровый номер участка и информацию о местоположении автомобильной дороги, внести свои контактные данные и прикрепить необходимые документы», — говорится в сообщении.