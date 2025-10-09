В десяти округах Московской области отремонтировали дорожные ограждения
Перильные, тросовые и металлические барьерные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в черте городов и в малых населённых пунктах.
«В городах ограждения привели в порядок на Дзержинском шоссе в Котельниках, на улице Антипова в Егорьевске, на Талсинской улице в Щёлкове, на Симферопольском шоссе в Чехове и на Волковском шоссе в Мытищах», — говорится в сообщении.Кроме того, ограждения починили на Егорьевском шоссе в люберецком посёлке Малаховка, на улице Институтская в посёлке Нахабино округа Красногорск, на улице Трёхгорная в одинцовском посёлке Трёхгорка, на Шоссейной улице в богородской деревне Старые Псарьки и на 67-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово.