В десяти округах Московской области отремонтировали дорожные ограждения

09 октября 2025, 15:56

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Перильные, тросовые и металлические барьерные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели в черте городов и в малых населённых пунктах.





«В городах ограждения привели в порядок на Дзержинском шоссе в Котельниках, на улице Антипова в Егорьевске, на Талсинской улице в Щёлкове, на Симферопольском шоссе в Чехове и на Волковском шоссе в Мытищах», — говорится в сообщении.