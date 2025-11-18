Водитель ВАЗа чудом выжил после столкновения с локомотивом под Красноярском
На железнодорожном переезде в Курагинском районе Красноярского поезд снес легковой автомобиль. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел около 14 часов по местному времени в районе станции Курагино. По предварительным информации, водитель автомобиля ВАЗ нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожные пути непосредственно перед приближающимся составом. Машину снесло локомотивом.
Несмотря на тяжесть происшествия, водитель чудом остался жив. Как сообщает издание «Сибирский экспресс», мужчина получил тяжелые травмы. После случившегося его в срочном порядке доставили в ближайшую больницу. Состояние пострадавшего медики оценивают как стабильное.
