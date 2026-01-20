Загруженность дорог в Подмосковье утром 20 января составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 20 января. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 17 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Каширское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Водителей призывают быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты и не превышать скорость, соблюдать дистанцию и воздерживаться от резкого маневрирования.