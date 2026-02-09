В десяти округах Московской области починили светофоры
Ремонт светофоров провели на региональных дорогах в десяти подмосковных округах специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Светофоры починили как в городах, так и в малых населённых пунктах.
«В городской черте работы провели на Симферопольском шоссе и улице Ленина в Чехове, на улице Мира в Можайске, на объездной улице в Талдоме, на улице Октябрьской Революции в Коломне, на Новом бульваре в Долгопрудном, на улице Рудневой в Балашихе и на улице Академика Доллежаля в Подольске», — говорится в сообщении.Кроме того, светофоры привели в порядок на улице 11 Сапёров в посёлке Нахабино округа Красногорск и в солнечногорском посёлке Андреевка.