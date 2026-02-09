В Одинцове возобновили строительство перехода над ж/д путями на Баковской улице

09 февраля 2026, 12:54

оригинал Видео: пресс-служба МТДИ МО

Строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути возобновили в Одинцове. Объект расположен на пересечении Баковской улицы с Вокзальной. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В настоящее время строительная готовность перехода составляет около 20%.



