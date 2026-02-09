В Одинцове возобновили строительство перехода над ж/д путями на Баковской улице
Строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути возобновили в Одинцове. Объект расположен на пересечении Баковской улицы с Вокзальной. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время строительная готовность перехода составляет около 20%.
Переход построят в полном соответствии с региональным стандартом, включая антивандальное остекление, лифты, внутреннее освещение и наружную архитектурную подсветку.«Сейчас стройплощадку очищают от снега и готовят к продолжению работ. Кроме того, на объект поставляют металлоконструкции для пролётного строения», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
Открыть движение по переходу должны до конца текущего года.