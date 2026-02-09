В Подмосковье с начала года перекрыли 30 нелегальных подходов к ж/д путям

09 февраля 2026, 13:24

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

30 опасных подходов к железнодорожным путям ликвидировали в восьми округах Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Необорудованные тропинки перекрыли в Дмитровском округе, Солнечногорске, Орехово-Зуевском округе, Фрязине, Мытищах, Красногорске, Люберцах и Щёлкове.





«Борьба с несанкционированными переходами ведётся в рамках работы по снижению травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении.