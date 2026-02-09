В Подмосковье с начала года перекрыли 30 нелегальных подходов к ж/д путям
30 опасных подходов к железнодорожным путям ликвидировали в восьми округах Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Необорудованные тропинки перекрыли в Дмитровском округе, Солнечногорске, Орехово-Зуевском округе, Фрязине, Мытищах, Красногорске, Люберцах и Щёлкове.
«Борьба с несанкционированными переходами ведётся в рамках работы по снижению травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что переход путей в неположенных местах остаётся основной причиной гибели людей на железной дороге, и призвали жителей и гостей области соблюдать правила безопасности, переходить пути только в оборудованных для этого местах, а также не отвлекаться на гаджеты и снимать наушники.