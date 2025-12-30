Достижения.рф

В десяти округах Подмосковья очистили от граффити остановки и дорожные знаки

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Остановочные павильоны и дорожные знаки очистили от вандальных надписей и незаконной рекламы в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Работы провели сотрудники Мосавтодора.

«Граффити с остановок смыли на Носовихинском шоссе в балашихинском микрорайоне Керамик, на Пушкинском шоссе в Пушкине, на улице Ленина в Лобне и на улице Гагарина в Орехово-Зуеве», — говорится в сообщении.
Нелегальную рекламу ликвидировали на остановках на Бисеровском шоссе в Электроуглях, а также на Заводской улице и Советском проспекте в Ивантеевке. А в Старой Купавне, улице Дугина в Жуковском, на улице Московская в Можайске и на Коммунистической площади в Озёрах привели в порядок дорожные знаки.
Лев Каштанов

