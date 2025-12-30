В Подмосковье за год совершили более 210 млн поездок на такси

30 декабря 2025, 10:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

По итогам 2025 года жители и гости Московской области совершили более 210 млн поездок на такси. Это более чем на 5% больше, чем годом ранее. Такие данные привели в Минтрансе Подмосковья.





Каждый день на линии выходят свыше 65 000 автомобилей, которые выполняют около 575 000 поездок. Услугами такси ежедневно пользуются примерно 1,3 млн человек.





«Сфера таксомоторных перевозок в Подмосковье продолжает стабильно развиваться», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.