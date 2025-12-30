В Подмосковье за год совершили более 210 млн поездок на такси
По итогам 2025 года жители и гости Московской области совершили более 210 млн поездок на такси. Это более чем на 5% больше, чем годом ранее. Такие данные привели в Минтрансе Подмосковья.
Каждый день на линии выходят свыше 65 000 автомобилей, которые выполняют около 575 000 поездок. Услугами такси ежедневно пользуются примерно 1,3 млн человек.
«Сфера таксомоторных перевозок в Подмосковье продолжает стабильно развиваться», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Он добавил, что больше всего поездок традиционно фиксируют в Красногорске, Одинцово, Химках, Люберцах и Домодедово. При росте числа машин в регионе снизилось количество аварий с участием такси. За год по вине водителей такси произошло 198 ДТП — это на 13,2% меньше, чем годом ранее.
Сейчас в пассажирских перевозках в Подмосковье задействовали более 121 000 автомобилей такси. Почти весь автопарк — свыше 98% — составляют машины экологического класса не ниже ЕВРО-5. Московская область одной из первых в стране ввела это требование, поддержав цели Транспортной стратегии России до 2030 года.
В течение года власти усилили контроль за качеством и безопасностью перевозок. Основное внимание проверяющие уделяют комфорту пассажиров и соблюдению обязательных требований перевозчиками.
С 1 марта 2025 года в регионе ввели обязательную аттестацию водителей такси. Экзамен проверяет знания правил перевозки пассажиров и багажа, действий в экстренных ситуациях и ориентирование в социально значимых и инфраструктурных объектах. Тестирование уже прошли более 221 000 водителей Подмосковья и Москвы.
Отдельное внимание — страхованию пассажиров. Все автомобили такси обязаны иметь полис ОСГОП. За его отсутствие Министерство приостановило работу более 10 000 машин. Кроме того, в регионе продолжают проверять внешний вид и состояние автомобилей. Они должны соответствовать установленной цветографической схеме и экоклассу.
На конец 2025 года в Московской области работают более 32 000 перевозчиков. В их парке — свыше 121 000 автомобилей такси.