В десяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Перильные, барьерные и тросовые ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограждения привели в порядок на улице Ленина в городе Лосино-Петровский, на Борисовском шоссе и улице Ворошилова в Серпухове, на улице Семенюка в Дмитрове, на улице Московская во Фрязине, Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на Дзержинском шоссе в Котельниках и на улице Гагарина в Жуковском», — говорится в сообщении.Кроме того, ограждения починили на Осташковском шоссе в мытищинской деревне Пирогово, на Южном обходе Подольска и на 45-м километре Каширского шоссе в округе Домодедово.
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Лев Каштанов