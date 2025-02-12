В Подмосковье знаками направления поворота снабдят почти 500 участков автодорог

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На потенциально опасных участках региональных дорог Подмосковья установят более 10 тыс. шевронов – знаков направления поворота. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Работы для повышения безопасности по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проведут в 37 городских округах. В этом году шевроны появятся на 485 участках дорог региона, в том числе на крутых виражах и поворотах с радиусом менее 30 м.
Наибольший объём работ выполнят в Дмитровском городском округе – на 34 участках дорог, включая участок, соединяющий деревню Новосёлки с деревней Тараканово Солнечногорского округа. В Наро-Фоминском округе безопаснее станет на 29 участках, а в Волоколамском – на 26. При этом самое большое количество шевронов – 46 – установят на крутом повороте у деревень Ченцы и Авдотьино.
В городской черте знаки обустроят в Подольске на проспекте Ленина, улицах Беляевской и Машиностроителей, в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа на улицах Калинина и Горбуновской, в Шатуре в Больничном проезде и на Кервском шоссе, других дорогах.
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«Эти знаки информируют водителя о направлении поворота на отрезках дорог с плохой видимостью, где изгиб трассы сложно увидеть. Самое большое количество знаков появятся на автодороге «М-10 Россия – Сенеж» в Солнечногорске. Там на шести участках специалисты Мосавтодора смонтируют 408 шевронов», – рассказал зампред правительства Московской области Алексей Гержик.
Наибольший объём работ выполнят в Дмитровском городском округе – на 34 участках дорог, включая участок, соединяющий деревню Новосёлки с деревней Тараканово Солнечногорского округа. В Наро-Фоминском округе безопаснее станет на 29 участках, а в Волоколамском – на 26. При этом самое большое количество шевронов – 46 – установят на крутом повороте у деревень Ченцы и Авдотьино.
В городской черте знаки обустроят в Подольске на проспекте Ленина, улицах Беляевской и Машиностроителей, в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа на улицах Калинина и Горбуновской, в Шатуре в Больничном проезде и на Кервском шоссе, других дорогах.
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Лора Луганская