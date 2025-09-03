В Лобне приступили к демонтажу временных опор строящегося пешеходного перехода

03 сентября 2025, 16:39

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Надземный пешеходный переход через железную дорогу Савёловского направления строят в Лобне. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Сейчас пролётное строение уже установлено, поэтому потребность во временных опорах отпала. Ведётся их демонтаж.





«Всего планируется демонтировать три временные опоры. Эти работы закончат до конца сентября», — говорится в сообщении.