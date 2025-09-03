В Лобне приступили к демонтажу временных опор строящегося пешеходного перехода
Надземный пешеходный переход через железную дорогу Савёловского направления строят в Лобне. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сейчас пролётное строение уже установлено, поэтому потребность во временных опорах отпала. Ведётся их демонтаж.
«Всего планируется демонтировать три временные опоры. Эти работы закончат до конца сентября», — говорится в сообщении.В переход входит пролётная часть и башни со сходами. Конструкцию оснастят внутренним освещением и антивандальным остеклением.
Открыть новый переход для пешеходов должны в четвёртом квартале текущего года. Переход свяжет Кольцевую и Полевую улицы, обеспечит жителям безопасную дорогу к социальным объектам, а также бесперебойное движение поездов на МЦД-1.