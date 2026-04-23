В десяти округах Подмосковья отремонтировали ограждения на дорогах

23 апреля 2026, 10:38

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Перильные, тросовые и металлические барьерные ограждения отремонтировали на региональных дорогах в десяти округах Московской области специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели в восьми городах и двух малых населённых пунктах.





«В городской черте ограждения починили на улице 1-ая Московская в Серпухове, на улице 3-го Интернационала в Коломне, на улице Жуковского в Луховицах, на улице Кирова в Лосино-Петровском, на Бородинской улице в Можайске, на улице Академика Янгеля в Красноармейске, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на улице Томилинская в Дзержинском и на Разинском шоссе в балашихинском микрорайоне Салтыковка», — говорится в сообщении.