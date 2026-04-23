Загруженность дорог в Подмосковье утром 23 апреля составила пять баллов
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом отмечаются на 12 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Киевское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.В областном Минтрансе также предупредили, что сегодня в регионе ожидается ухудшение погоды — дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Поэтому водителей призывают быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию, избегать резкого маневрирования и не превышать разрешённую скорость.