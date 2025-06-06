В десяти округах Подмосковья отремонтировали светофоры
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт светофоров провели специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Светофоры отремонтировали на семи городских улицах: на Новом бульваре и Транспортной улице в Долгопрудном, на улице Мира в Мытищах, на 28-м километре Каширского шоссе в городе Видное Ленинского округа, на улице Кирова в Лосино-Петровском, на Колхозной улице в Ступине и на Внуковской улице в Дмитрове», — говорится в сообщении.Кроме того, неисправные светофоры привели в порядок на дороге в селе Михалёво округа Воскресенск, на улице Кооперативная в раменской деревне Вялки и на Центральной улице в пушкинском селе Братовщина.