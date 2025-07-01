В десяти округах Подмосковья отремонтировали светофоры
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Неисправные светофоры починили на региональных дорогах в десяти округах Московской области специалисты Мосавтодора на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В городах светофоры отремонтировали на Восточной объездной дороге в Дмитрове, проектируемом проезде №5208 в Видном, на улице Талсинская в Щёлкове, на проспекте Королёва в Королёве, на проспекте Ильича в Шатуре, на улице Чехова в Чехове и на Борисовском шоссе в Серпухове», — говорится в сообщении.Кроме того, были приведены в порядок светофоры, расположенные в малых населённых пунктах: на Монинском шоссе в посёлке городского типа Свердловский Лосино-Петровского округа, на улице Советская в городе Куровское Орехово-Зуевского округа, а также светофор на 55-м км Каширского шоссе в округе Домодедово.