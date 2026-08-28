В ДТП с грузовиком и легковой машиной в Дмитрове пострадали два человека
Грузовик Shacman и легковой автомобиль Hyundai столкнулись на улице Профессиональная в Дмитрове. В аварии получили травмы две женщины. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
ДТП произошло вечером в четверг, 27 августа. О происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы.
«Оперативно прибывшие на место спасатели немедленно отключили аккумуляторы на обеих попавших в аварию машинах во избежания возгорания и с помощью гидравлических инструментов разблокировали женщин, зажатых смятыми металлическими конструкциями в салоне Hyundai», — говорится в сообщении.Освобождённых женщин передали медикам. Водитель грузовика не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Москве ввели временные ограничения на движение в районе Третьего транспортного кольца.