В ДТП с грузовиком и легковой машиной в Дмитрове пострадали два человека

28 августа 2026, 13:20

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Грузовик Shacman и легковой автомобиль Hyundai столкнулись на улице Профессиональная в Дмитрове. В аварии получили травмы две женщины. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





ДТП произошло вечером в четверг, 27 августа. О происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы.





«Оперативно прибывшие на место спасатели немедленно отключили аккумуляторы на обеих попавших в аварию машинах во избежания возгорания и с помощью гидравлических инструментов разблокировали женщин, зажатых смятыми металлическими конструкциями в салоне Hyundai», — говорится в сообщении.