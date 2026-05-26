В десяти округах Подмосковья починили искусственные неровности

26 мая 2026, 16:15

11 искусственных неровностей отремонтировали и восстановили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Искусственные неровности размещают для принудительного снижения скорости. Чаще всего их используют рядом с объектами социальной инфраструктуры — школами, поликлиниками, детсадами и пр.





«В городской черте неровности починили на Лесной улице в Дзержинском, на Парковой улице в Долгопрудном, на улице Пушкина в Луховицах, на улице Зелинского в Воскресенске, на улице Октябрьской Революции в Коломне, на улице Ленина в Подольске, на Пристанционной улице в Ступине и на 2-ой Московской улице в Серпухове», — говорится в сообщении.