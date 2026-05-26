Для 5000 выпускников Пушкинского округа прозвенел последний звонок

26 мая 2026, 16:14

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Последний звонок прозвенел во всех школах Пушкинского округа во вторник, 26 мая. В этом году праздник отмечают около пяти тысяч выпускников. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ребят поздравили депутат Мособлдумы Михаил Ждан и председатель окружного Совета депутатов Артём Садула.





«Михаил Ждан посетил Образовательный комплекс № 11 в микрорайоне Заветы Ильича. Он сказал, что последний звонок означает не только окончание учёбы в школе, но начало нового жизненного пути», — говорится в сообщении.