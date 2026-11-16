В десяти округах Подмосковья привели в порядок дорожные ограждения

16 ноября 2026, 12:53

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали ограждения вдоль региональных трасс в десяти округах Подмосковья. Повреждения обнаружили во время обследования дорожной сети. Об этом сообщает Минтранс Московской области.







В Красногорском округе работы прошли на Волоколамском шоссе в микрорайонах Изумрудные Холмы и СГШ, на улицах 11 Сапёров, Панфилова и Вокзальной в Нахабине, а также в селе Дмитровском. В Истринском округе специалисты выехали в деревню Лешково, в Одинцовском — на Можайское шоссе в Кубинке.



В Люберцах дорожники восстановили конструкции на Вертолётной улице в жилом комплексе «Самолёт» микрорайона Зенино. В Ступине ремонт провели на проспекте Победы, в Королёве — на улице М. К. Тихонравова, в Ногинске Богородского округа — на улице Советской Конституции.



В Дмитровском округе работы затронули село Тимоново, в Ленинском — посёлок Мещерино. В Домодедове специалисты привели в порядок участок на 59-м километре Каширского шоссе.



Дорожники отремонтировали тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения, а также полусферы. Перила помогают защитить пешеходов, металлические барьеры удерживают автомобили от съезда с трассы, а тросовые конструкции смягчают удар при аварии. Полусферы преграждают машинам путь на тротуары и газоны.