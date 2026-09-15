В Подмосковье за неделю выписали штрафы на 2 млн рублей за парковку во дворах

15 сентября 2026, 17:35

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

545 штрафов на общую сумму 2 миллиона 197 тысяч рублей выписали автовладельцам за нарушения правил парковки во дворах Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Взыскания получили автомобилисты, припарковавшиеся на газонах, — на них пришлось 469 штрафов. Кроме того, заплатить придётся водителям, оставившим машины там, где они мешают работе мусоровозов. Им выписали 76 штрафов.



Выявлять факты неправильной парковки помогают неравнодушные местные жители. Они фиксируют нарушения и отправляют информацию о них с помощью опции «Народный инспектор» в приложении «Добродел».





«Народный инспектор» упрощает борьбу с безответственным поведением водителей, которые перегораживают контейнерные площадки, оставляют машины на газонах и на детских и спортивных площадках. Для этого нужно только смартфон с установленным на нём приложением «Добродел» — чтобы снять и отправить короткое видео», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области