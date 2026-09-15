В Подмосковье за неделю выписали штрафы на 2 млн рублей за парковку во дворах
545 штрафов на общую сумму 2 миллиона 197 тысяч рублей выписали автовладельцам за нарушения правил парковки во дворах Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Взыскания получили автомобилисты, припарковавшиеся на газонах, — на них пришлось 469 штрафов. Кроме того, заплатить придётся водителям, оставившим машины там, где они мешают работе мусоровозов. Им выписали 76 штрафов.
Выявлять факты неправильной парковки помогают неравнодушные местные жители. Они фиксируют нарушения и отправляют информацию о них с помощью опции «Народный инспектор» в приложении «Добродел».
«Народный инспектор» упрощает борьбу с безответственным поведением водителей, которые перегораживают контейнерные площадки, оставляют машины на газонах и на детских и спортивных площадках. Для этого нужно только смартфон с установленным на нём приложением «Добродел» — чтобы снять и отправить короткое видео», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.Для того, чтобы зафиксировать нарушение, следует включить геолокацию, открыть раздел «Народный инспектор», снять ролик, чтобы в кадре был чётко виден номер машины и сам факт неправильной парковки, указать точный адрес и отправить заявку. Её проверит инспектор, после чего автовладелец получит штраф в автоматическом режиме.
Сумма взыскания зависит от статуса нарушителя. Для физического лица она составляет от одной до пяти тысяч рублей, для должностного лица — от десяти до 15 тысяч рублей. А юридическому лицу придётся заплатить от 30 до 100 тысяч рублей.
В министерстве также напомнили, что большие штрафы в Московской области предусмотрены для тех, кто оставляет мусор — в том числе строительный и крупногабаритный — рядом с контейнерными площадками. В этой зоне нарушения фиксирует искусственный интеллект, интегрированный в камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Постановления также формируются в автоматическом режиме. Штрафы за это нарушение составляют от 70 до 200 тысяч рублей.