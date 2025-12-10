В детсаду Ивантеевки провели строевой смотр воспитанников
Строевой смотр воспитанников провели в детском саду «Родничок» в городе Ивантеевка Пушкинского округа в честь Дня Героев Отечества. Об этом сообщает «Пушкино ТВ».
Малыши показали, как держат строй, исполняют команды и поют армейские песни.
В состав судейской коллегии, оценивающей подготовку детсадовцев, вошли член Общественной палаты округа Надежда Жарова и полковник в отставке Виктор Березуцкий.
«Я 1940-го года рождения, в моём детстве такие праздники не проводились. Просто радуешься, когда смотришь на все эти мероприятия. Я смотрю, дети участвуют с удовольствием. Для этого очень много делает администрация округа. По-моему, мы на правильном пути», — сказал Виктор Березуцкий.День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Эту памятную дату утвердил своим указом президент РФ в 2007 году.