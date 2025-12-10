В Опалихе после смены подрядчика возобновили строительство путепровода

10 декабря 2025, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Красногорске возобновили строительство двухполосного путепровода в микрорайоне Опалиха. Прошлый госконтракт пришлось расторгнуть из-за срыва сроков и медленного темпа работ, пояснили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Предыдущего подрядчика внесли в Реестр недобросовестных подрядных организаций Федеральной антимонопольной службы. В ближайшие несколько лет он не сможет участвовать в госзакупках.



Путепровод войдёт в состав транспортной развязки, соединяющей улицы Мира и Ольховую. Протяжённость превысит 1,9 км, длина путепровода составит 137 метров. «Строительная готовность объекта составляет уже около 60%. Стартовала подготовка железобетонных конструкций опор. Достроить сооружение планируют в четвёртом квартале будущего года», – поделился планами министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.