В детских садах Московской области появятся математические группы
С 1 сентября в детских садах Подмосковья стартует математическое направление в рамках проекта «Предшкола», сообщает Министерство образования Московской области.
Программа рассчитана на детей 5–7 лет. Отбор в математические группы пройдёт по результатам входной диагностики, которую проведут в сентябре - октябре. В основе курса лежит пособие Людмилы Петерсон «РАЗ-ступенька, ДВА-ступенька», включающее два уровня: для старших дошкольников (5–6 лет) и подготовительных групп (6–7 лет).
В течение учебного года знания воспитанников будут проверять трижды: на старте осенью, в середине декабря и по итогам в апреле.
Направление реализуют как в рамках вариативной части основной программы детсадов, так и в формате дополнительного образования. Для педагогов подготовят методические рекомендации, а успехи детей будут регулярно мониторить.
По итогам прошлого учебного года в проекте участвовали более 84 тысяч детей. Средний балл по общему модулю (из 50 возможных) составил 41,7, по математическому — 23,8. В ведомстве подчеркнули, что программа поможет дошкольникам качественно подготовиться к школе.
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