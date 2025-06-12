В детской городской больнице Серпухова прошел праздник для маленьких пациентов
Праздник для маленьких пациентов провели в детской городской больнице Серпухова. Организатором мероприятия стал Президент международной ассоциации бокса Умар Кремлев, являющийся попечителем Фонда помощи «Русский Крест». Детям вручили подарки и провели яркую программу.
«Веселые, шумные аниматоры, подарки и развлечения зажгли глаза ребят. Каждый ребенок получил подарки и заряд отличного настроения. В гости к детям пришла детская писательница Мариям Орлянская (Мария Казаченко), автор и писатель, мама двоих детей с интерактивной сказкой «ГречЕчка и РисОК», — сказано в сообщении администрации городского округа.Кроме того, в мероприятии поучаствовал Благочинный Серпуховского церковного округа, иерей Дионисий Коськин. Акцию приурочили к прошедшему Дню защиты детей.