Около 30 жителей Можайска посетили лекцию по профилактике мошенничества

01 июня 2026, 11:22

Жителей Можайска информируют о современных схемах кибермошенничества. В местном культурно-досуговом центре собрались около 30 ветеранов, волонтёров, членов Молодёжного парламента при Совете депутатов и сотрудников КДЦ. Они получили актуальные знания, которые смогут передать знакомым, сообщили в пресс-службе администрации Можайского муниципального округа.





Беседу провела помощник городского прокурора Анна Козлова. Она детально разобрала самые распространённые уловки злоумышленников. Это звонки от аферистов, представляющихся сотрудниками банков, фальшивые предложения о компенсациях и попытки доступа к порталу госуслуг через фишинговые ссылки.



Отдельный блок был посвящён такому понятию, как дропперы. Это люди, которых преступники используют для обналичивания похищенных денег. Козлова предупредила, что передача своей банковской карты или счёта посторонним грозит уголовной ответственностью за соучастие в преступлении.

«Благодаря увеличению количества проведённых мероприятий по правовому просвещению, распространению памяток, в том числе в интернете, преступность по этому направлению идёт на спад. Мы активизировали работу по исковым заявлениям о возмещении причинённого ущерба по результатам совершённых мошеннических манипуляций», – рассказала Козлова.