В Детском центра Рошаля спасли подростка с тяжёлым врождённым пороком сердца

05 июня 2025, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли жизнь подростка с врождённым пороком сердца. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В клинику в плановом порядке поступил 11-летний мальчик с пороком сердца – дефектом межжелудочковой перегородки. Патология характеризуется возникновением отверстия в стенке, которая разделяет два нижних отдела сердца – желудочки. У мальчика кровь из левого отдела попадала в правый, что резко повышало в них давление, приводя к лёгочной гипертензии и гипертрофии правых отделов сердца.

«Мы провели пациенту операцию по исправлению дефекта. Работала мультидисциплинарная команда. Через небольшой прокол в бедре мы провели по сосудам катетер к месту патологии в сердце и с помощью индивидуально подобранного оклюдера диаметром 6 мм закрыли отверстие в межжелудочковой перегородке», – рассказал заведующий отделением рентгенэдоваскулярных методов диагностики и лечения ДКЦ имени Л.М. Рошаля Михаил Комиссаров.