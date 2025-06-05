В Детском центра Рошаля спасли подростка с тяжёлым врождённым пороком сердца
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли жизнь подростка с врождённым пороком сердца. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В клинику в плановом порядке поступил 11-летний мальчик с пороком сердца – дефектом межжелудочковой перегородки. Патология характеризуется возникновением отверстия в стенке, которая разделяет два нижних отдела сердца – желудочки. У мальчика кровь из левого отдела попадала в правый, что резко повышало в них давление, приводя к лёгочной гипертензии и гипертрофии правых отделов сердца.
«Мы провели пациенту операцию по исправлению дефекта. Работала мультидисциплинарная команда. Через небольшой прокол в бедре мы провели по сосудам катетер к месту патологии в сердце и с помощью индивидуально подобранного оклюдера диаметром 6 мм закрыли отверстие в межжелудочковой перегородке», – рассказал заведующий отделением рентгенэдоваскулярных методов диагностики и лечения ДКЦ имени Л.М. Рошаля Михаил Комиссаров.Операция длилась около 1,5 часов и прошла успешно. Мальчик уже выписан домой на амбулаторное наблюдение.