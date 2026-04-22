Жители Московской области в выходные смогут провериться на онкозаболевания

22 апреля 2026, 11:01

В предстоящую субботу, 25 апреля, в подмосковных центрах амбулаторной онкологической помощи пройдёт День открытых дверей. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава региона.





Пациентам старше 18 лет будут доступны консультация врача-онколога, диагностика новообразований кожи, скрининг для выявления рисков онкологических заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

«Регулярное прохождение онкоскрининга – это ответственное отношение к своему здоровью. Чем раньше выявлено заболевание, тем меньше времени потребуется на его лечение и тем выше вероятность выздоровления. Наша задача – сделать профилактическую диагностику максимально доступной для каждого жителя. В эти выходные в центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья проведут очередной День открытых дверей. С начала года их участниками стали более 2300 человек», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.