В Детском центре девочке-подростку исправили редкую деформацию стоп

27 января 2026, 19:52

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля избавили юную пациентку от редкой врождённой аномалии развития стоп. Об этом говорится в Telegram-канале ДКЦ.





В клинику обратилась 17-летняя девочка с брахиметатарзией – укорочением первой плюсневой кости – и деформацией первых плюснефаланговых суставов. Её большие пальцы смотрели внутрь.



Патология проявлялась не только косметическим дефектом, но и болью при ходьбе, а также невозможностью подобрать удобную обувь.





Фото: t.me/roshal_kids

В прошлом году хирурги уже сделали пациентке успешную реконструкцию левой стопы, восстановив ось первого пальца. Вторым этапом провели коррекцию правой стопы: удлинили первую плюсневую кость с использованием костного и сухожильного трансплантатов. Это позволило полностью восстановить анатомическое положение пальца.

«Это очень важная для пациента операция. Мы не только исправляем внешний дефект, но и восстанавливаем функцию стопы, улучшая её биомеханику, убираем болевой синдром. У пациентки больше не будет проблем с подбором обуви. Уверен, что после реабилитации девушка сможет вести полноценную активную жизнь», – сказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №2 ДКЦ Алексей Иванов.