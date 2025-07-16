В Детском центре девочку избавили от тяжёлой патологии позвоночника

16 июля 2025, 10:00

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли девочку с тяжёлой патологией позвоночника. Об этом сообщается в ТГ-канале клиники.





В стационар поступила 14-летняя пациентка с диспластическим спондилолистезом. У девочки был смещён пятый позвонок. Её мучали сильные боли в пояснице и правом бедре. Помимо этого, она ощущала слабость в ногах.



«В ходе операции врачи одновременно исправили положение позвонка и освободили сдавленные нервы, не повредив их. Позвоночник стабилизировали с помощью металлоконструкции, вернули позвонок в правильное положение и удалили ткани, которые сдавливали спинномозговой канал», – пояснили в ДКЦ.