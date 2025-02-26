Врач МОНИИАГ проведёт 28 февраля онлайн-лекцию о родах для будущих родителей

Лекцию-встречу о трёх этапах родов проведёт для будущих родителей в прямом эфире старший научный сотрудник Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского Арина Травкина в пятницу, 28 февраля, онлайн-трансляция будет вестись на официальной странице МОНИИАГ в соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.