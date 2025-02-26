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Врач МОНИИАГ проведёт 28 февраля онлайн-лекцию о родах для будущих родителей

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Лекцию-встречу о трёх этапах родов проведёт для будущих родителей в прямом эфире старший научный сотрудник Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского Арина Травкина в пятницу, 28 февраля, онлайн-трансляция будет вестись на официальной странице МОНИИАГ в соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«На лекции мы расскажем будущим мама, какие изменения происходят в организме женщины на каждом этапе родов, научим их правильно себя вести, лучше понимать и не бояться этого хоть и непростого, но естественного процесса. Присоединиться к встрече могут и будущие папы, особенно те, которые планируют сопровождать свою жену на родах, а также даже их близкие», — сказала Арина Травкина.
Формат встречи предполагает также ответы на вопросы. Лекция начнётся в 13:00, регистрация для просмотра не требуется.

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#здоровье
В Кашире в этом году построят три котельные и три тепловых пункта
26 февраля 2025, 15:51

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Три блочно-модульные котельные и три центральных тепловых пункта построят в Кашире в 2025 году, запланирована также модернизация 13 участков теплосетей общей протяжённостью свыше шести километров, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Новые котельные появятся на улице Ильича, на 1-й Дзержинской и на Коммунистической улице. Они обеспечат теплом и горячей водой четыре социальных объекта и четырнадцать многоквартирных домов», — говорится в сообщении.
Центральные тепловые пункты с теплосетями построят в районе Юбилейной, Центральной и Садовой улиц. Благодаря новым ЦТП надёжность теплоснабжения повысится для 2 тысяч жителей.

Работы проведут в рамках реализации масштабной областной программы по обновлению теплоснабжающей инфраструктуры.

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#строительство
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Жители Подмосковья смогут 1 марта пройти бесплатный онкоскрининг
26 февраля 2025, 15:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 1 марта, пройдёт День открытых дверей. Жители региона старше 18 лет смогут проверить здоровье, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. Это позволит в дальнейшем сохранить качество жизни пациента. Поэтому каждый месяц во всех 25 центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области проходит День открытых дверей. Пройти диагностику и получить консультацию врачей можно бесплатно», – сказал зампред – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в ведомстве, женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желёз, а мужчины – сдать ПСА-тест на рак простаты. Также все желающим будет доступна диагностика новообразований кожи, рентген-исследование и КТ легких.

Мероприятие пройдёт с 9 до 14 часов. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Адреса ЦАОПов, где можно проверить свое здоровье, можно найти по ссылке.

Жителям Подмосковья рекомендуют записаться заранее. Сделать это можно по номерам телефонов ЦАОП, указанным в ссылке.

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#онкология
#здоровье
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Бдительная пенсионерка из Раменского помогла полицейским задержать мошенника
26 февраля 2025, 15:19

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Пособника телефонных мошенников задержали полицейские в Раменском благодаря информации, полученной от 79-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военной прокуратуры. Он рассказал женщине, что деньги с её счёта пытаются похитить, поэтому их нужно обналичить и передать некоему доверенному лицу, чтобы тот положил их на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.
Звонок показался пенсионерке подозрительным, и она обратилась в полицию. Дальнейшее проходило под контролем оперативников. При очередном созвоне женщина рассказала мошенникам, что сняла со счёта миллион рублей и ждёт их «доверенного человека». Во время передачи денег курьера мошенников задержали. Им оказался 20-летний житель Тюмени.

Сейчас полицейские разыскивают остальных участников преступной схемы и выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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Судебные приставы Подмосковья взыскали компенсацию морального вреда для пострадавшей в ДТП
26 февраля 2025, 15:16

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Подмосковные судебные приставы добились взыскания за моральный ущерб в пользу жительницы Владимирской области, пострадавшей в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Женщина пострадала в аварии участием двух рейсовых автобусов. Суд признал вину одного из водителей. После оглашения приговора пассажирка обратилась в суд с исковым требованием о взыскании компенсации морального вреда в солидарном порядке с двоих владельцев общественного транспорта. В итоге в суде требования гражданки признали обоснованными и обязали взыскать в её пользу 700 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе.
После вступления решения в силу Сергиево-Посадский районный отдел судебных приставов начал исполнительное производство. Чтобы обеспечить взыскание, приставы арестовали деньги на банковских счетах, ограничили выезд за границу и запретили регистрацию любых действий с имуществом должника – двумя автобусами и земельным участком.

Недобросовестный должник не выполнил решение суда в установленный срок. Тогда на него наложили исполнительский сбор 40 тыс. рублей.

В результате планомерного применения мер принудительного исполнения сумма компенсации морального вреда была перечислена на счёт пострадавшей в аварии в полном объёме.

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Капремонт корпуса Демиховского лицея завершат к 1 сентября
26 февраля 2025, 14:57

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Второй корпус лицея капитально ремонтируют на Заводской улице в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 20%, сдать обновлённый корпус в эксплуатацию должны к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Общая площадь объекта составляет свыше 1,4 тыс. квадратных метров. Сейчас там завершаются демонтажные работы, идёт предчистовая отделка помещений, установка стеклопакетов и установка лесов для обновления фасада», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта в здании проведут фасадные и кровельные работы, заменят инженерные системы и обустроят входные группы, а также обновят отделку помещений. Отмечается, что одной из задач, стоящих перед подрядчиком, является сохранение архитектурного стиля здания.

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