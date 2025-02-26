Врач МОНИИАГ проведёт 28 февраля онлайн-лекцию о родах для будущих родителей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Лекцию-встречу о трёх этапах родов проведёт для будущих родителей в прямом эфире старший научный сотрудник Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского Арина Травкина в пятницу, 28 февраля, онлайн-трансляция будет вестись на официальной странице МОНИИАГ в соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«На лекции мы расскажем будущим мама, какие изменения происходят в организме женщины на каждом этапе родов, научим их правильно себя вести, лучше понимать и не бояться этого хоть и непростого, но естественного процесса. Присоединиться к встрече могут и будущие папы, особенно те, которые планируют сопровождать свою жену на родах, а также даже их близкие», — сказала Арина Травкина.Формат встречи предполагает также ответы на вопросы. Лекция начнётся в 13:00, регистрация для просмотра не требуется.
Читайте также:
Россиянам рассказали, какие продукты помогут сохранить зрение
Стало известно, как обнаружить рак легкого на ранней стадии
Жители Подмосковья смогут 1 марта пройти бесплатный онкоскрининг
Лев Каштанов