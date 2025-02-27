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В подмосковном селе Озерецкое открыли обновлённый пост скорой помощи

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk

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Обновлённый пост скорой помощи, рассчитанный на одну медицинскую бригаду, открыли в селе Озерецкое Дмитровского городского округа, пост будет обслуживать около 8 тысяч жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Ранее пост располагался в здании, которое уже не отвечало современным требованиям. Теперь сотрудникам скорой помощи обеспечили более комфортные условия. Кроме того, расположение нового поста позволяет сократить время доезда скорой, поэтому медицинская помощь жителям близлежащих населённых пунктов будет оказываться более оперативно», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
У нового поста есть зона парковки для машины скорой помощи, а в здании, помимо комнат отдыха для водителей и медиков, оборудованы кабинеты фельдшеров и врачей.

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#минздрав мо
#дмитровский городской округ
#скорая помощь
#максим забелин
В восьми округах Подмосковья отремонтировали светофоры
27 февраля 2025, 12:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Неисправные светофоры, расположенные на региональных дорогах в восьми подмосковных округах, отремонтировали сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Светофоры были отремонтированы на Каширском проспекте в городе Кашира, на улице 7 Ноября в Лосино-Петровском, на Советской улице в Щёлкове, на улице Ворошилова в Серпухове, а также на проспекте Ленина и Индустриальной улице в Подольске», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты привели в порядок светофоры на Центральной улице в раменской деревне Обухово, на Московской улице в рузском посёлке Дорохово и на улице Колхозная в селе Раменье округа Шаховская.

В областном Минтрансе отметили, что мониторинг состояния дорожной сети в Подмосковье проводится ежедневно. При этом особое внимание уделяется элементам, от которых зависит безопасность движения: светофорам, дорожным знакам, ограждениям и пр.

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#минтранс мо
#мосавтодор
#светофор
#ремонт
#московская область
#подмосковье
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В округе Лотошино обновят четыре котельные и десять участков теплосетей
27 февраля 2025, 11:56

Модернизацию четырёх котельных и капитальный ремонт десяти участков теплосетей проведут в округе Лотошино в текущем году в рамках реализации областной программы по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Реконструированы будут котельные в деревне Михалёво, селе Микулино, посёлке Лотошино и на 2-й Ветеринарной улице округа Лотошино. В результате проведённых работ будет улучшено теплоснабжение одиннадцати социальных объектов и 38 многоквартирных домов, в которых проживают более 1,1 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Участки тепловых сетей обновят в деревнях Ушаково, Доры и Михалёво, посёлках Лотошино, Новолотошино и Кировский, а также в селе Микулино. Общая протяжённость подлежащих ремонту теплотрасс составляет свыше шести километров.

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#минэнерго мо
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#теплоснабжение
#котельная
#теплотрасса
#лотошино
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Строительство паркинга на 500 машин в Мытищах завершат в начале 2026 года
27 февраля 2025, 11:33

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Восьмиэтажный паркинг на 500 автомобилей возводят на территории жилого комплекса «Ярославский» в Мытищах, строительство стартовало в январе, сейчас готовность объекта составляет 12%, а сдать его в эксплуатацию должны в первом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь паркинга с 500 машино-местами составит около тринадцати с половиной тысяч квадратных метров. В здании предусмотрен лифт грузоподъёмностью 630 килограммов, а на первом этаже будет открыт шиномонтаж», — отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что в сейчас в ЖК «Ярославский», помимо паркинга, строят детский сад на 300 мест и четыре многоквартирных дома.

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#главгосстройнадзор мо
#строительство
#парковка
#мытищи
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В домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» построили ещё два корпуса
27 февраля 2025, 11:10

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство ещё двух жилых корпусов завершили в ЖК «Прибрежный Парк» в округе Домодедово, в новостройках расположено 687квартир, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В новых корпусах есть квартиры разных типов — от студий до четырёхкомнатных, при этом основу линейки составляют двухкомнатные квартиры евроформата. На первом этаже находятся коммерческие помещения — там можно будет открыть магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи заказов и пр. А на подземном этаже расположены индивидуальные кладовые площадью от трёх до шести квадратных метров. Кроме того, в подъездах предусмотрены места для хранения велосипедов и колясок», — говорится в сообщении.
В настоящее время в ЖК «Прибрежный Парк» построено уже 18 жилых корпусов и детсад на 300 мест. Сейчас ведётся строительство ещё одного детского сада — на 150 мест, а также школы, рассчитанной на 1650 учеников.

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#минжилполитики мо
#строительство
#жилой дом
#мкд
#новостройки
#домодедово
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Жителям Подмосковья напомнили об официальных соцсетях властей региона
27 февраля 2025, 10:55

Фото: istockphoto.com/scyther5

У министерств, ведомств и должностных лиц Московской области есть официальные страницы в соцсетях и мессенджерах, использование этих платформ позволяет не только оперативно размещать актуальную для жителей информацию, но и получать обратную связь.
В частности, губернатор Московской области Андрей Воробьёв ведёт канал под названием «Воробьёв LIVE» в мессенджере Telegram. Там ежедневно появляются новости о жизни Подмосковья и о действиях и планах властей. У канала более 100 тысяч подписчиков. Комментарии к публикациям открыты, что позволяет любому желающему непосредственно задать вопрос главе региона.

Telegram-каналы ведут и многие главы подмосковных округов — Красногорска, Реутова, Одинцовского, Пушкинского и других. Кроме того, ряд чиновников и ведомств держит связь с населением через страницы в соцсети «ВКонтакте». Ссылки на официальные аккаунты в соцсетях расположены на сайтах областных министерства и окружных администраций.

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#андрей воробьёв
#соцсети
#московская область
#подмосковье
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