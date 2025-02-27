В подмосковном селе Озерецкое открыли обновлённый пост скорой помощи

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Обновлённый пост скорой помощи, рассчитанный на одну медицинскую бригаду, открыли в селе Озерецкое Дмитровского городского округа, пост будет обслуживать около 8 тысяч жителей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Ранее пост располагался в здании, которое уже не отвечало современным требованиям. Теперь сотрудникам скорой помощи обеспечили более комфортные условия. Кроме того, расположение нового поста позволяет сократить время доезда скорой, поэтому медицинская помощь жителям близлежащих населённых пунктов будет оказываться более оперативно», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.У нового поста есть зона парковки для машины скорой помощи, а в здании, помимо комнат отдыха для водителей и медиков, оборудованы кабинеты фельдшеров и врачей.
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