В Щёлковском перинатальном центре родилась необычная тройня

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Щёлковском перинатальном центре появились на свет редкие дихориальные триамниотические тройняшки. Девочки родились на 33-й неделе беременности путём кесарева сечения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В случае с такой тройней у одного плода своя плацента, а у двух – общая. Новорождённые родились с весом 1 800, 1 990 и 1 500 граммов.
Кроме того, в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно позвонить туда можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.
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«Все три девочки здоровы. Особенно стоит отметить, что одна из малышек появилась на свет в амниотическом пузыре, что является достаточно необычным явлением. Это очередное подтверждение того, что наш центр готов к решению самых необычных задач в сфере акушерства и гинекологии», – сказал главврач Щёлковского перинатального центра Андрей Пастарнак.В министерстве напомнили, что в регионе работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». Там размещена информация о системе родовспоможения в Московской области.
Кроме того, в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно позвонить туда можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская