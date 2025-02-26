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В Щёлковском перинатальном центре родилась необычная тройня

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В Щёлковском перинатальном центре появились на свет редкие дихориальные триамниотические тройняшки. Девочки родились на 33-й неделе беременности путём кесарева сечения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В случае с такой тройней у одного плода своя плацента, а у двух – общая. Новорождённые родились с весом 1 800, 1 990 и 1 500 граммов.
«Все три девочки здоровы. Особенно стоит отметить, что одна из малышек появилась на свет в амниотическом пузыре, что является достаточно необычным явлением. Это очередное подтверждение того, что наш центр готов к решению самых необычных задач в сфере акушерства и гинекологии», – сказал главврач Щёлковского перинатального центра Андрей Пастарнак.
В министерстве напомнили, что в регионе работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». Там размещена информация о системе родовспоможения в Московской области.

Кроме того, в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно позвонить туда можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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#перинатальные центры
В Подольске по требованию прокуратуры привели в порядок многоквартирный дом
26 февраля 2025, 12:03

Фото: istockphoto.com/triocean

Подольская городская прокуратура добилась от управляющей компании устранения нарушений в содержании многоквартирного дома, разбирательство проводилось по заявлению местной жительницы, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе прокурорской проверки было установлено, что дом, в котором проживает заявительница, содержался ненадлежащим образом: в подвале обнаружилось подтопление, в системе отопление было выявлено завоздушивание, а содержание счётчиков тепла не соответствовало техническим нормам», — говорится в сообщении.
По требованию прокуратуры управляющая компания исправила все недочёты, а для жителей провели перерасчёт начислений за содержание дома. Кроме того, УК привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

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#мкд
#нарушения
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В Подмосковье приглашают на постоянную и сезонную работу лесных специалистов
26 февраля 2025, 11:47

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Специалистов шести профессий приглашает на сезонную и постоянную работу Комитет лесного хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Вакансии открыты на всех 28 лесопожарных станциях региона. Здесь ждут лесных пожарных, диспетчеров, водителей, трактористов, механиков и слесарей по ремонту автомобилей», — говорится в сообщении.
Лесопожарные станции, куда приглашают сотрудников, расположены на территории следующих городских округов: Щёлково, Богородский, Шатура, Воскресенск, Чехов, Дмитровский, Талдомский, Егорьевск, Ступино, Истра, Серпухов, Клин, Сергиево-Посадский, Коломна, Раменский, Лотошино, Павлово-Посадский, Луховицы, Орехово-Зуевский, Можайский, Одинцовский и Наро-Фоминский.

Подробную информацию о вакансиях и условиях труда можно получить в отделе кадров Центрлесхоза по телефону: 7-498-602-22-99 (доб. 59-063) или через электронную почту centrles-ok@mail.ru.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спортсмены стали победителями и призёрами международного турнира по кендо
Подмосковные спортсмены стали победителями и призёрами турнира по кендо
26 февраля 2025, 11:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области стали победителями и призёрами первенства и Кубка России по кендо. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Турниры прошли в Мытищах в рамках II Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». На него собрались более 90 спортсменов со всей России», – говорится в сообщении.
Воспитанники Егорьевска школы кендо заняли весь пьедестал почёта в категории 15-17 лет. Кирилл Данилов завоевал золото в юниорских индивидуальных соревнованиях, серебро – у Александра Ильина. Бронзовым призёром стал Никита Покушев.

Среди участников 11-14 лет ребята из Егорьевска тоже показали высокие результаты. Второе место взял Даниил Ворожейкин, третье занял Артём Гранков.

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Мастер-классы «Каникулы в колледже» посетили более 2 тыс. школьников Подмосковья
26 февраля 2025, 10:57

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 2 тысяч девятиклассников из подмосковных школ приняли участие в мастер-классах профориентационного проекта «Каникулы в колледже», который стартовал в четырёх подразделениях колледжа «Подмосковье», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В рамках проекта «Каникулы в колледже» на прошлой неделе для школьников из Клина, Химок и Лобни проводили мастер-классы по ремонту автомобилей, сестринскому делу, кулинарии и по многим другим специальностям», — говорится в сообщении.
Помимо занятий, в проект вошли ознакомительные экскурсии: ребятам показали лаборатории и учебные аудитории, продемонстрировали работу учебного оборудования, а потом накормили обедом в студенческой столовой. Кроме того, ребята пообщались со студентами колледжа, которые рассказали им о специфике обучения и преимуществах той или иной профессии.

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Организаторы начали принимать заявки на Всероссийский фестиваль «Душа баяна»
26 февраля 2025, 10:46

Фото: iStock / Sehenswerk

Стартовал приём заявок на III Всероссийский фестиваль «Душа баяна», который пройдёт с апреля по сентябрь этого года в восьми федеральных округах. Об этом сообщили организаторы конкурса.
«В фестивале могут принять участие на безвозмездной основе любительские и профессиональные творческие коллективы, а также исполнители без ограничения по возрасту. Обладатели Гран-при фестиваля на региональных этапах получат главный приз - профессиональный музыкальный инструмент: баян, аккордеон или гармонь. Также вместе с лауреатами I степени они будут приглашены в Москву на суперфинал, который состоится с 17 по 19 ноября, где выступят в гала-концерте с участием звёзд российской эстрады», – говорился в сообщении.
Пождать заявку на конкурс можно по ссылке.

Всероссийский фестиваль «Душа Баяна» включён в перечень олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей.

В 2023-2024 годах фестиваль «Душа баяна с успехом прошёл при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Это уникальный по формату фестиваль, объединяющий все существующие жанры и направления исполнительского искусства: инструментальный, вокальный, хореографический, театральный, цирковой и другие.

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