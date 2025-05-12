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В Подмосковье с начала года провели более 8,3 тыс. высокотехнологичных операций

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 8,3 тыс. высокотехнологичных операций провели в больницах Московской области с начала текущего года, такие операции осуществляются в 39 медицинских учреждениях региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Бесплатную высокотехнологичную помощь в Московской области предоставляют по пятнадцати профилям, включая сердечно-сосудистую хирургию, урологию, онкологию и пр. Для таких операций в регионе есть самые современные технологии, включая роботизированные, а также специалисты, обладающие необходимой квалификацией», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Чаще всего в подмосковных больницах проводят такие высокотехнологичные операции, как стентирование сосудов, удаление опухолей, установка кардиостимуляторов, эндопротезирование и пр.

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#подмосковье
Подмосковный врач Бондаренко посоветовала, как облегчить аллергию на пыльцу
12 мая 2025, 11:52

Фото: iStock / Tatiana Dvoretskaya

В средней полосе России в разгаре цветение берёзы - концентрация пыльцы достигла предельного уровня. Аллергия у многих протекает особенно тяжело. О том, как с ней бороться, рассказала врач-аллерголог НИКИ детства Алёна Бондаренко.
«Аллергия появляется в случае предрасположенности человека к нарушению функции иммунного ответа. Иммунная система реагирует на нормальные явления окружающей среды слишком сильно. Некоторые вещества типа пыльцы могут выступать в роли аллергенов и вызывать воспаление», – пояснила Бондаренко, слова которой приводит пресс-служба Подмосковного Минздрава.
Аллергия на пыльцу берёзы – распространённый вариант поллиноза, который имеет свою специфику. У пациентов часто отекают веки, также наряду с насморком, выраженной заложенностью носа, появляется кожный зуд и слезотечение. При этом поллиноз не проходит через неделю-две – симптомы могут длиться месяцами, пока в воздухе есть пыльца.
«Справиться с аллергией хорошо помогают антигистаминные препараты. Кроме того, на время обострения лучше исключить из рациона мёд, прополис, яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишню, клубнику, орехи и все препараты растительного происхождения. Эти продукты могут усугубить течение аллергической реакции», – отметила Бондаренко.
Помимо этого, следует ограничить контакт с другими аллергенами – например, животными, отказаться от курения и алкоголя.

Чтобы снизить аллергическую реакцию в период пыления березы, нужно чаще проводить влажную уборку в помещении, проветривать его после дождя или вечером, но только если нет ветра, чтобы пыльца не попадала в помещение. На окна можно ставить противопыльцевые сетки.

При выходе на улицу страдающим от аллергии советуют использовать солнцезащитные очки и собирать волосы, пользоваться респираторами и назальными фильтрами. После возращения с улицы лучше сменить одежду и принять душ.

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В Клину завели уголовное дело против владельца «резиновой» квартиры
12 мая 2025, 11:50

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы мигранты, выявили в Клину участковые в ходе проверки соблюдения иностранцами режима пребывания на территории России, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Было установлено, что хозяин квартиры поставил на миграционный учёт девять иностранцев, однако реального места для проживания им не предоставил», — говорится в сообщении.
Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Нарушителя отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали курьера телефонных мошенников, выманивших у пенсионерки из Химок более 4,5 млн рублей.

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Школьники из Подмосковья завоевали четыре медали Азиатской олимпиады по физике
12 мая 2025, 11:34

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Одну золотую и три серебряные медали завоевали школьники из подмосковного Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в составе сборной России на Азиатской олимпиаде по физике — Asian Physics Olympiad (APhO), сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Всего команда России, в которую вошли семь человек, завоевала семь медалей, четыре из которых принесли представители Подмосковья: Иван Лукин выиграл золотую медаль, а Денису Романову, Павлу Руковчуку и Михаилу Аронову достались серебряные награды», — говорится в сообщении.
Азиатская олимпиада по физике проходила в городе Дахран Саудовской Аравии с 4 по 12 мая, участниками турнира стали свыше 220 школьников из тридцати стран и регионов мира.

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Силач из Люберец Агаджанян обновил мировой рекорд по сценическому экстриму
12 мая 2025, 11:17

Фото: пресс-служба г. о. Люберцы

Многократный рекордсмен мира по буксировке техники и силовым номерам, заместитель президента Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян установил рекорд мира по сценическому экстриму. Житель Люберец по прозвищу «Русский Халк» выступил на фестивале «Шуклинка Фест» в Курской области, сообщили в пресс-службе подмосковного городского округа.
«Для обновления рекорда нужно было за 12 минут разломать не менее восьми стальных стержней и надуть до разрыва не менее восьми грелок. Аксессуары, подобранные для спортсмена Международным союзом стронгмена-силового экстрима, были одними из самых сложных и непредсказуемых. С учётом установленного лимита времени это делало попытку рекорда зрелищной и драматичной», – рассказали в администрации.
В итоге Агаджаняну удалось разломать 12 стальных стержней и надуть до разрыва 14 грелок. Для усложнения номера богатырь надувал грелки в прыжке, со стоящими и сидящими на нём ассистентами.
«Сергей Агаджанян сделал почти невозможное, с легкостью разрушив за ограниченное время десятки абсолютно разных по типу нагружаемых мышц предметов сценического экстрима», – сказал руководитель Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.
Установленный рекорд мира по сценическому экстриму Агаджанян и Федерация силового экстрима России посвятили 80-летию Великой Победы.

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Участниками спортфестиваля «Сила Победы» в Подольске стали более тысячи человек
12 мая 2025, 10:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фестиваль «Сила Победы» состоялся в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в подольском микрорайоне Климовск, участие в фестивале приняли более тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для участников фестиваля было открыто свыше десяти площадок: по гиревому спорту, армрестлингу, спортивному метанию ножа, русскому жиму, сборке и разборке оружия, сдаче нормативов ГТО и пр. А для детей были организованы весёлые старты с конкурсами, играми и эстафетами. Всех участников фестиваля угощали горячим чаем и гречневой кашей», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фестиваль «Сила Победы» проходил в Подольске третий год подряд. Глава округа Григорий Артамонов отметил рост интереса жителей к этому мероприятию.

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