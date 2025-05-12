В Подмосковье с начала года провели более 8,3 тыс. высокотехнологичных операций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 8,3 тыс. высокотехнологичных операций провели в больницах Московской области с начала текущего года, такие операции осуществляются в 39 медицинских учреждениях региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Бесплатную высокотехнологичную помощь в Московской области предоставляют по пятнадцати профилям, включая сердечно-сосудистую хирургию, урологию, онкологию и пр. Для таких операций в регионе есть самые современные технологии, включая роботизированные, а также специалисты, обладающие необходимой квалификацией», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Чаще всего в подмосковных больницах проводят такие высокотехнологичные операции, как стентирование сосудов, удаление опухолей, установка кардиостимуляторов, эндопротезирование и пр.
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