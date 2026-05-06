В Детском центре из желудка девочки достали огромный волосяной ком

06 мая 2026, 15:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка девочки ком волос размером с кокос. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В клинику обратились родители ребёнка, который жаловался на периодические боли в животе. В ходе обследования врачи обнаружили в желудке маленькой пациентки трихобезоар – комок из спрессованных волос, который за скопился за несколько лет и забил желудок.



Инородное тело было размером 15 на шесть сантиметров и занимало три четверти желудка.

«Девочка жаловалась на боли, но не подозревала, что внутри растёт волосяной камень. Удаление такого крупного трихобезоара эндоскопическим методом было затруднительно. Процедура потребовала бы многочасового вмешательства в несколько этапов. Это предполагало высокую травматичность. На помощь пришли хирурги центра. Они провели лапароскопическую операцию, аккуратно достав образование через небольшой разрез за 45 минут и без осложнений», – рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения ДКЦ Александр Иноземцев.