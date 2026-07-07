В Детском центре научили оказывать первую помощь при ожоге борщевиком

07 июля 2026, 19:44

оригинал Фото: istockphoto / telnyawka

Лето – сезон повышенного риска ожогов борщевиком Сосновского. Об этом напомнили в Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля.





Сок этого сорняка содержит вещества, резко повышающие чувствительность кожи к ультрафиолету. Даже его капля под воздействием солнца способна спровоцировать сильный ожог. Именно поэтому важно действовать быстро и правильно.

«Сразу после контакта с борщевиком нужно как можно быстрее промыть поражённый участок большим количеством прохладной воды с мылом. Это поможет смыть остатки сока. Далее следует аккуратно промокнуть кожу полотенцем. При этом нельзя тереть её, чтобы не усилить раздражение. Затем надо полностью закрыть повреждённый участок плотной одеждой или повязкой. Коже нужна максимальная защита от солнца минимум два-три дня», – сказали в клинике.