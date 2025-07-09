В Детском центре подростку с ДЦП восстановили подвижность кисти
Врачи Детского центра восстановили функцию кисти подростку с ДЦП. Об этом сообщается на ТГ-канале ДКЦ.
«В клинику поступил 12-летний мальчик с тяжёлой сгибательной деформацией правого кистевого сустава. Патология значительно ограничивала движение руки. Искривление возникло из-за длительного несоблюдения ортопедического режима», – говорится в сообщении.В Центре назвали кисть важнейшим инструментом человека. При ДЦП очень важно сохранить её функциональность для возможности самообслуживания.
«В данном случае деформацию можно было исправить только хирургическим путём. Врачи провели пациенту клиновидную остеотомию костей запястья, пересадили сухожилия и с помощью спиц зафиксировали правильное положение кисти. Операция прошла успешно, у мальчика восстановилась правильная анатомия кисти, улучшилась подвижность сустава», – рассказали в ДКЦ.Врачи напомнили, что систематическая ортопедическая коррекция позволяет предотвратить развитие тяжёлых деформаций конечностей.