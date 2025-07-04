В Детском центре прооперировали юного хоккеиста, разбившего голову о лёд

04 июля 2025, 19:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля помогли подростку с травмой, полученной на льду. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.





В приёмное отделение поступил 16-летний юноша с переломом лобной кости. Подросток занимается хоккеем. Во время тренировки он неудачно упал и сильно ударился лицом о лёд. В результате у него возникли сильная головная боль и тошнота, из носа пошла кровь.



«Врачи провели юному спортсмену компьютерную томографию. Результаты показали вдавленный оскольчатый перелом лобной кости. Для проведения операции пациента перевели в отделение нейрохирургии. Нейрохирурги вправили ему костные осколки, установили титановую пластину на место дефекта и восстановили повреждённые ткани», – говорится в ТГ-канале ДКЦ.