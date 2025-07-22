В Детском центре Рошаля из бронхов школьника достали колпачок от ручки

22 июля 2025, 15:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля извлекли из бронхов мальчика пластиковый колпачок от ручки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В клинику поступил восьмилетний ребёнок, который жаловался на частые респираторные инфекции и затяжную пневмонию, не поддающуюся лечению. После обследования ему диагностировали нарушение вентиляции и воспалительный процесс в правом лёгком.



«Мы выполнили бронхоскопию и обнаружили пластиковый предмет в бронхах правого лёгкого пациента и выраженное воспаление. С помощью видеоэндоскопического оборудования удалили инородное тело. Им оказался пластиковый колпачок. Со слов мальчика, он случайно вдохнул его», – рассказал заведующий хирургическим отделением ДКЦ №2 Никита Степаненко.