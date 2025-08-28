В Детском центре Рошаля начали трудиться роботы-уборщики
К уборке помещений Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля приступила роботизированная техника. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Три современных автономных робота-уборщика отвечают за чистоту полов в атриуме, гардеробе, травматологическом и рентген-отделениях. Они не только убирают помещения, но и поднимают настроение маленьким пациентам. Ребят настолько впечатлили новые помощники, что они уже выбирают им имена», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как рассказали в ведомстве, роботы оснащены сенсорными датчиками, что позволяет им изменять траекторию движения и не мешать посетителям. С помощью программирования можно изменять график уборки.
Предполагается, что использование роботизированных систем поможет существенно снизить нагрузку на персонал и освободить время для других задач.