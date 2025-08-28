Телефон взорвался в руках школьницы в Подмосковье
В Подмосковье в руках 15-летней школьницы взорвался телефон, который в тот момент находился на зарядке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Отмечается, что девочка играла на смартфоне, когда почувствовала его сильный нагрев, после чего произошёл взрыв.
К счастью, отец быстро среагировал и доставил ребёнка в Раменскую больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.
В результате инцидента у девочки диагностировали ожоги кистей рук третьей степени и ожоги предплечий первой и второй степени с обеих сторон. В настоящее время состояние школьницы оценивается как удовлетворительное, и вскоре её планируют выписать из больницы.
