В Детском центре спасли зрение подростка, которому едва не выбили глаз каштаном
Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли зрение подростку, в глаз которого попал каштан. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в клинику 13-летнего подростка с открытой травмой глаза и травматической катарактой. Во время игры с друзьями случайно брошенный каштан попал ему прямо в глаз.
При осмотре врачи выявили, что зрение повреждённого глаза снижено до 5%. Мальчик почти не различал предметов. Его сразу же перевели в отделение офтальмологии для операции.
«Мы обработали рану, удалили повреждённый хрусталик и установили искусственную линзу. Вся процедура заняла 40 минут. Линза, подобранная по параметрам здорового глаза, идеально подошла пациенту. Уже через двое суток его зрение восстановилось до 60%», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением ДКЦ Максим Черников.На момент выписки зрение пациента было восстановлено до 80%. В ближайшее время оно вернётся в полном объёме.