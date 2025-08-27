В Детском центре спасли зрение подростка, которому едва не выбили глаз каштаном

27 августа 2025, 19:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли зрение подростку, в глаз которого попал каштан. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи доставила в клинику 13-летнего подростка с открытой травмой глаза и травматической катарактой. Во время игры с друзьями случайно брошенный каштан попал ему прямо в глаз.

​

При осмотре врачи выявили, что зрение повреждённого глаза снижено до 5%. Мальчик почти не различал предметов. Его сразу же перевели в отделение офтальмологии для операции.

«Мы обработали рану, удалили повреждённый хрусталик и установили искусственную линзу. Вся процедура заняла 40 минут. Линза, подобранная по параметрам здорового глаза, идеально подошла пациенту. Уже через двое суток его зрение восстановилось до 60%», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением ДКЦ Максим Черников.