В Детском центре спасли жизнь новорождённого с редкой формой менингита
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли семидневного младенца с редкой формой менингита. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
Болезнь развивалась стремительно. Ребенка выписали из роддома с хорошими показателями, но внезапно у него пропал аппетит, а на следующий день начались судороги. Маленького пациента доставили в ДКЦ, где и выявили редкий случай пневмококкового менингита.
Опасность этой болезни – риск отёка мозга, тяжёлых неврологических осложнений и даже смерти.
«У младенца не было ни температуры, ни классических менингеальных симптомов, только судороги и нарушение сознания. Посевы крови, ликвора и ПЦР позволили быстро определить пневмококк, и врачи начали антибактериальную терапию», – рассказала заведующая инфекционным отделением клиники Маргарита Велиадзе.Сейчас судороги у ребёнка прекратились, его готовят к выписке. Врачи напомнили родителям, что вакцинация – один из лучших способов профилактики менингита. Таким маленьким детям её не проводят, но как только ребёнок станет старше, ему обязательно следует сделать прививку.