В Детском центре спасли жизнь новорождённого с редкой формой менингита

11 июля 2025, 18:55

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли семидневного младенца с редкой формой менингита. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.





Болезнь развивалась стремительно. Ребенка выписали из роддома с хорошими показателями, но внезапно у него пропал аппетит, а на следующий день начались судороги. Маленького пациента доставили в ДКЦ, где и выявили редкий случай пневмококкового менингита.



Опасность этой болезни – риск отёка мозга, тяжёлых неврологических осложнений и даже смерти. ​



«У младенца не было ни температуры, ни классических менингеальных симптомов, только судороги и нарушение сознания. Посевы крови, ликвора и ПЦР позволили быстро определить пневмококк, и врачи начали антибактериальную терапию», – рассказала заведующая инфекционным отделением клиники Маргарита Велиадзе.