В Детском центре спасли жизнь малыша с щелочным ожогом пищевода

04 июля 2025, 22:50

оригинал Фото: t.me/roshal_kids

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли мальчика с химическим ожогом пищевода. Об этом сообщается на ТГ-канале клиники.





Четырёхлетнего малыша экстренно доставила в центр бригада скорой помощи. Как оказалось, ребёнок случайно проглотил средство для окраски волос и получил тяжёлый щелочной ожог пищевода. Такие ожоги особенно опасны, так как продолжают разрушать ткани даже после контакта.

«Мальчика перевели в хирургическое отделение для оперативного вмешательства. Хирурги выполнили эндоскопическое бужирование, без разреза восстановили проходимость пищевода и установили временный стент для поддержания его просвета. Сейчас пациент находится под наблюдением специалистов. Ему предстоит длительное лечение», – рассказали в ДКЦ.