В Детском центре спасли зрение подростка с рыбацким крючком в веке

29 июня 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля спасли глаз подростка, в веке которого застрял рыбацкий крючок. Об этом говорится в Telegram-канале клиники.





Травму мальчик получил на рыбалке, когда ловил рыбу с другом. Забрасывая удочку, второй подросток случайно зацепил крючком лицо приятеля. Казалось, что конструкция проткнула глазное яблоко. Однако компьютерная томография и трёхмерная реконструкция показали, что глаз не задет.

«3Д-реконструкция – это технология, при которой врачи, используя результаты томографии, строят трёхмерную модель глаза и окружающих структур. На этот раз она помогла оценить масштаб повреждений – состояние хрусталика и стекловидного тела, а также точно определить, где находится инородное тело, и выбрать способ его удаления», – отметили в ДКЦ.